NASA toont allerscherpste foto van Mars ooit

Marsrover Curiosity heeft een bijzonder scherpe foto weten te maken van het oppervlak van Mars. Daarop is duidelijk te zien hoe de rode planeet er echt uitziet.

Het was een hele operatie om de afbeelding te maken. De Curiosity, die al sinds 2012 over Mars struint, heeft in 6,5 uur verspreid over vier dagen ruim duizend foto’s gemaakt. Met beeldbewerkingssoftware en maandenlang rekenwerk kwam daar uiteindelijk één grote foto uit tevoorschijn van maar liefst 1,8 miljard pixels.

Niet eerder wist NASA zo’n scherpe foto te maken van het Marsoppervlak. De beelden zijn gemaakt in de regio Glen Torridon, een gebied op Mount Sharp. Je kunt inzoomen tot je letterlijk de kiezelsteentjes kunt zien.