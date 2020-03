Piepkleine dinosaurusvogel woog maar 2 gram

Oculudentavis luidt de officiële naam van de pas ontdekte dinosaurus. De mini-dino had uitpuilende ogen en messcherpe tanden, maar was vermoedelijk slechts 5 centimeter groot. Wetenschappers vonden zijn kop in een 99 miljoen jaar oude ambersteen in Myanmar.

Het hoofd was 7,1 millimeter lang. Het dier kan dus niet groter zijn geweest dan enkele centimeters en woog hooguit een paar gram. De kleinste dinosaurussoorten die tot nu toe bekend waren, wogen een paar honderd gram.

Ook al is het dier niet groter dan een kolibrie, het ziet er alles behalve uit als een vriendelijk vogeltje. De ogen puilen uit, zoals die van een uil en de tanden doen denken aan zijn vele malen grotere soortgenoten.

De Oculudentavis biedt inzicht in de relatie tussen vogels en dinosaurussen. “Het is het vreemdste fossiel dat ik ooit heb bestudeerd”, zegt een van de wetenschappers. “Het is mooi om te zien hoe natuurlijke selectie dergelijke bizarre vormen produceert. We hebben geluk dat dit fossiel 99 miljoen jaar heeft overleefd.”