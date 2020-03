Onderzoek toont aan: dankbaar zijn maakt helemaal niet gelukkiger

Alle zelfhulpboeken lijken op elkaar. Zo zijn er velen die voorschrijven dat je vooral moet oefenen in dankbaarheid. Onderzoek wijst nu uit dat dat niet erg helpt.

Een bekende methode is dat je aan het eind van de dag drie dingen op moet schrijven waar je dankbaar voor bent (dat de zon scheen of je eten zo lekker smaakte). Onderzoekers van de Ohio State University analyseerden 27 studies en concluderen dat een dergelijke interventie op zijn best een minimaal effect heeft.

“Jarenlang horen we al in de media en op andere plaatsen hoe het vergroten van je dankbaarheid kan helpen om je gelukkiger en gezonder te voelen,” zegt hoofdonderzoeker David Cregg. “Maar het helpt niet tegen symptomen van depressies en angsten, zoals vaak wordt gezegd.”

De 27 studies omvatten in totaal 3.675 deelnemers, die óf iedere dag drie dingen opschreven waar ze dankbaar voor waren óf een brief schreven aan een persoon die ze dankbaar waren voor de rol in hun leven. Er bleek geen verschil met de controlegroepen die de dankbaarheidsinterventies niet uitvoerden.

“Het helpt niet om tegen mensen die zich depressief of angstig voelen te zeggen dat ze simpelweg een beetje dankbaarder moeten zijn,” aldus een van de onderzoekers. Ze raden aan om een behandelmethode te kiezen met meer bewezen resultaat, zoals cognitieve gedragstherapie.

Het klinkt natuurlijk mooi dat je dankbaar moet zijn, maar het is net zo kunstmatig als tegen een verdrietig persoon zeggen dat hij eens wat vaker moet lachen. Zo werkt het nu eenmaal niet.