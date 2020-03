Nieuwe coronastudie: Risico neemt vanaf middelbare leeftijd sterk toe

De kans dat je ernstig ziek wordt of overlijdt aan het coronavirus neemt vanaf middelbare leeftijd sterk toe. Dat blijkt uit de eerste grote studie naar Chinese coronapatiënten. Het onderzoek wijst ook uit dat het sterftecijfer vermoedelijk lager is dan gedacht.

Van alle bevestigde coronapatiënten overlijdt 1,38 procent, zo staat in vakblad Lancet Infectious Diseases. Van de 80-plussers sterft 7,8 procent. Meer dan 18 procent van hen moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Ongeveer 4 procent van de veertigers en 8 procent van de vijftigers belandt in het ziekenhuis. De schattingen zijn gebaseerd op een analyse van meer dan 70.000 bevestigde besmettingen.

Mede-onderzoeker professor Azra Ghani verklaart in The Guardian: “Onze studie wijst heel duidelijk uit dat de kans op ziekenhuisopname veel groter is voor mensen boven de 50 dan onder de 50. Ook overlijden meer mensen vanaf die leeftijd.”

De onderzoekers hebben tevens een schatting gemaakt van het totaal aantal besmettingen, waaronder dus ook de niet geteste zieken. Het sterftecijfer komt dan op 0,66 procent. Dat is lager dan gedacht, maar wel een stuk hoger dan bij een normale griep, aldus de wetenschappers.