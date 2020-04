“Groot deel maatregelen hoogstwaarschijnlijk nog maanden van kracht”

Veel maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen zijn waarschijnlijk nog tot juli van kracht. Dat concluderen drie virologen van Nederlandse universiteiten op basis van de statistieken van het RIVM. “Ik denk dat er op zijn vroegst pas in juli misschien weer wat ruimte komt”, zegt Mariet Feltkamp van het LUMC Leiden tegen de NOS.

Volgens de cijfer van het RIVM piekt de bezetting van de intensive care begin mei en zakt die half juli pas onder het huidige aantal van 1.200 ic-bedden. Dan zijn we nog niet klaar. Van Dissel: “Je moet een heleboel maatregelen volhouden, totdat je het virus helemaal onder controle hebt. Want als je ermee stopt neemt de verspreiding direct weer toe.”

Viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen denkt dan ook niet dat het verstandig is om deze zomer naar Italië of Spanje op vakantie te gaan. Ook horeca, bioscopen en festivals zullen nog lang gesloten blijven. “Misschien dat de nieuwe James Bond in november wel in première kan,” aldus Niesters.

Wel zijn er enkele meevallers denkbaar, waardoor we eerder het gewone leven weer kunnen oppakken. Het kan zijn dat er meer mensen immuun zijn dan nu wordt aangenomen en dat kinderen het virus nauwelijks doorgeven. Scholen zouden dan weer open kunnen. Ook is een vaccin mogelijk eerder beschikbaar dan tot nu toe werd gedacht.