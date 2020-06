Wetenschappelijke blunder: The Lancet moet chloroquinestudie intrekken

Onlangs verscheen een studie waaruit bleek dat malariamedicijn hydroxychloroquine niet werkte tegen Covid-19 en zelfs de sterftekans vergrootte. Deze week ontdekte The Guardian dat de gebruikte data niet deugden. Reden voor het gerenommeerde wetenschappelijke vakblad The Lancet om de publicatie in te trekken.

Hoofdonderzoeker, professor Mandeep Mehra van het Brigham and Women’s hospital in Boston, vroeg The Lancet om de studie terug te trekken, omdat hij niet langer garant kon staan voor de accuraatheid van de data. Redacteur van het vakblad, Richard Horton, was verbijsterd door de ontwikkelingen. “Dit is een schokkend voorbeeld van wetenschappelijk wangedrag midden in een wereldwijde gezondheidscrisis,” zegt hij tegen The Guardian.

De Britse kwaliteitskrant ontdekte diverse fouten in de data die bij meerdere universiteiten zijn aangeleverd door het Amerikaanse bedrijfje Surgisphere. Een onafhankelijk auditbedrijf is gevraagd om de database van Surgisphere te onderzoeken, maar kreeg van de directeur geen volledige toegang tot alle gegevens.

The Lancet-studie heeft grote impact gehad op het onderzoek naar het malariamedicijn hydroxychloroquine en de oudere versie, chloroquine, als middel om coronapatiënten te behandelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en meerdere landen stopten vanwege het onderzoek per direct met hun experimenten. Deze onderzoeken zijn nu weer hervat.

Ook een ander gerenommeerd vakblad, New England Journal of Medicine heeft een studie teruggetrokken, die was gebaseerd op data van Surgisphere.