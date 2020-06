Coronapatiënten met hoge bloeddruk hebben twee keer zoveel kans om te overlijden

Coronapatiënten die last hebben van hoge bloeddruk hebben twee keer zoveel kans om te overlijden als ze besmet raken. Dat blijkt uit een internationale studie die donderdag in het European Heart Journal verscheen.

Hoge bloeddruk wordt al langer in verband gebracht met een ernstig verloop van Covid-19, maar hoe groot het risico precies is, wordt nu pas bekend. Het onderzoeksteam onder leiding van Fei Li en Ling Tao van de afdeling cardiologie van het Xijing-ziekenhuis in het Chinese Xian bestudeerde de gegevens van 2.866 patiënten die in Wuhan behandeld zijn voor corona.

Iets minder dan 30 procent van hen had een hoge bloeddruk. “Vlak nadat we begonnen met de behandeling van coronapatiënten ontdekten we al dat bijna de helft van de overledenen een hoge bloeddruk had. Dat was een veel hoger percentage dan bij de mensen die slechts milde klachten hadden,” aldus Tao.

Uiteindelijk blijkt uit de cijfers dat 4 procent van de patiënten met hoge bloeddruk is overleden, vergeleken met 1,1 procent van de mensen met normale bloeddruk. Na correctie voor een aantal verschillen bleef een dubbel zo groot risico op sterven over voor patiënten wiens bloeddruk te hoog was.