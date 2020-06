Jaap van Dissel denkt niet dat er in een paar maanden een vaccin is

Jaap van Dissel denkt niet dat er snel een vaccin zou zijn. Waarom wel? Zo eenvoudig is het maken van een vaccin niet, zegt hij tegen De Volkskrant.

‘Ik denk dat veel mensen ook wel een vaccin tegen verkoudheid hadden willen hebben, wat in een aantal gevallen ook een coronavirus is. Toch is dat niet gelukt. En het eerste vaccin uit Oxford is nou ook niet zo geweldig, is inmiddels gebleken. Dus we zullen het moeten afwachten.

‘Aan de andere kant: zoveel mensen doen hier onderzoek naar, dat ik eigenlijk wel vertrouwen heb dat het uiteindelijk gaat lukken. Maar de verwachting dat het lukt in een paar maanden, zou ik willen temperen.’

En dus moeten we er mee proberen te leven. Nog heel lang, want de ‘groepsimmuniteit’ is ver weg.

‘Uiteindelijk is dat natuurlijk toch nog steeds het vergezicht. Omdat dit een pandemisch virus is, is het denk ik een illusie om te denken dat het wel verdwijnt. En dat betekent dat je toch immuniteit moet opbouwen. Of het vaccin is er eerder.’