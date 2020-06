Onderzoek: Thuiswerkers zijn echt gelukkiger

Mensen die thuiswerken zijn gelukkiger én productiever, maar ze krijgen gek genoeg wel een lagere beoordeling van hun leidinggevende. Dat ontdekte Maral Darouei, die op het onderwerp promoveert.

Hoger welzijn

Sinds de coronacrisis werken heel veel mensen thuis. Voor sommigen is het een eye-opener: ze willen niet meer anders. Anderen missen het contact met collega’s. Maar over het algemeen concludeert Darouei dat thuiswerkers een hoger welzijn ervaren. De onderzoeker van de Universiteit Leiden gaat er daarbij wel vanuit dat thuiswerken een vrije keuze is dus dat is anders dan de huidige situatie.

Ze legde, ver voor corona, aan 34 werknemers twee weken lang drie keer per dag een vragenlijst voor. “Op dagen dat mensen thuiswerken, ervaren ze minder werk-familieconflict en tijdsdruk. Ze hoeven niet te reizen, kunnen zelf hun dag indelen en worden minder vaak lastiggevallen door collega’s. Dat betekent dat ze vaak efficiënter kunnen werken”, aldus Darouei in het AD.

Positiever

De dag na hun thuiswerkdag zijn mensen positiever, bevlogener en minder uitgeput. Dat is ook fijn voor de werkgever zou je zeggen, maar niets is minder waar. Darouei liet 150 leidinggevenden medewerkers beoordelen die fulltime op kantoor werken. Nog eens 150 andere leidinggevenden moesten mensen beoordelen die twee dagen per week thuiswerkten.

Lagere beoordeling

De thuiswerkers kregen een lagere beoordeling. “Leidinggevenden denken dat thuiswerkers minder betrokken zijn en krijgen daardoor lagere prestatiebeoordelingen dan mensen die fulltime op kantoor zitten”, aldus Darouei. Vooral mensen zonder kinderen worden benadeeld. “Er hangt een stigma om thuiswerken. Het lijkt erop dat geldige redenen om thuis te werken altijd gepaard gaan met zorgverantwoordelijkheden”, aldus Darouei.

Thuiswerken is dus goed voor je welzijn. Je kunt je eigen tijd indelen, ervaart minder druk en werkt efficiënter. En tijdens de lunch kun je ook nog gewoon doen wat je zelf wil, in plaats van dat je verplicht met je collega’s aan de bammetjes moet in de kantine.