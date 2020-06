Weer mysterieus patroon van radiogolven ontdekt uit de ruimte

Voor de tweede keer ooit hebben astronomen een patroon van korte, heldere radiopulsen ontdekt uit de ruimte. Het patroon herhaalt zich elke 157 dagen.

De korte, heldere radiopulsen (in het Engels Fast Radio Bursts of FRB’s genoemd) zijn radiogolven uit een ander sterrenstelsel die slechts enkele milliseconden duren. Er zijn al meerdere individuele radiopulsen waargenomen, die eenmalig zijn, maar er is pas voor de tweede keer een radiopuls ontdekt die volgens een vast patroon herhaaldelijk uitzendt.

Het nieuwe cyclische patroon van radiopulsen is FRB 121102 gedoopt en wordt uitgezonden gedurende 90 dagen. Daarna volgt een stille periode van 67 dagen. Het patroon herhaalt zich dus iedere 157 dagen. De korte, heldere, radiopulsen zijn al sinds 2016 bekend. Nu pas weten de onderzoekers dat ze een patroon vormen.

“Tot nu toe was er maar één herhalende FRB bekend, die zo’n duidelijk patroon van activiteit liet zien,” zegt hoofdonderzoeker Kaustubh Rajwade van de universiteit van Manchester tegen CNN. “Zo’n patroon onthult belangrijke aanwijzingen over de herkomst van FRB’s. De regelmatige herhaling vertelt ons dat het object dat de radiopulsen produceert vermoedelijk in een baan rond een ander astrofysisch lichaam beweegt.”

Onderzoekers denken dat de krachtige radiopulsen worden veroorzaakt door de baan van een massieve ster, een zwart gat of een dichte neutronenster.