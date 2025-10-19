Dieven stelen topstukken uit Louvre, kroon kapot aangetroffen

Een van de topstukken die werd ontvreemd uit het Louvre in Parijs, zou zijn gevonden buiten het museum. Dat meldt Le Parisien op basis van ingewijden. Het zou gaan om de kroon van keizerin Eugénie de Montijo. Volgens de krant is het sieraad gebroken.

Bij de kunstroof zouden negen topstukken uit de juwelencollectie van Napoleon en diens vrouw zijn gestolen, aldus Le Parisien. Het zou gaan om onder meer een ketting, een broche en een tiara of diadeem. De belangrijkste diamant in de collectie, de zogenoemde Regent, zou niet gestolen zijn, aldus een ingewijde tegen de Parijse krant.

Volgens datzelfde medium zouden de inbrekers het pand zijn binnengedrongen vanaf de Seinekant, waar het museum werd verbouwd. Vervolgens zouden ze via een vrachtlift de Apollogalerij hebben weten te bereiken. Eén dader zou buiten zijn blijven wachten. Volgens een politiebron die AFP sprak, zouden de daders per scooter zijn gevlucht en kettingzagen bij zich hebben gehad.

Roof duurde zeven minuten

Het museum blijft tot nader order gesloten.

Binnenlandminister Laurent Nuñez reageerde op radiozender France Inter op het voorval. Hij zei dat de roof van de juwelen van "onschatbare waarde" slechts zeven minuten duurde. Hij voegde eraan toe dat een hoogwerker werd gebruikt om toegang tot het pand te krijgen. Inmiddels is een speciaal team op de kunstroof gezet dat onderzoekt of er sprake is van georganiseerde misdaad.

Het Louvre staat te boek als een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. Desondanks is er meermaals ingebroken in het museum. De meest bekende daarvan was de roof van Leonardo da Vinci's Mona Lisa in 1911.