Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

Net als bij de beroemde Rorschachtest vertellen onze spontane waarnemingen van vlekken en figuren meer over onszelf dan we denken. Kijk aandachtig naar de afbeelding.

Psychoanalyticus Christian Richomme analyseerde wat jouw interpretatie over je persoonlijkheid en emotionele toestand zegt. Hieronder lees je de meest voorkomende beelden én hun betekenis.

Zie je een olifant of olifantenhoofd? Je bent stabiel, betrouwbaar en sociaal ingesteld. Olifanten symboliseren geheugen, kracht en wijsheid. Grote emotionele stabiliteit en zorg voor je naasten tekenen jouw karakter.

Zie je een vlinder? Je bent in transformatie of zoekt vernieuwing. De vlinder staat voor verandering, lichtheid en intuïtie. Vaak gevoelig, creatief en op zoek naar betekenis.

Zie je twee dieren of personen tegenover elkaar? Je hecht veel waarde aan relaties en erkenning. Er is mogelijk een sterke behoefte aan verbondenheid, empathie en acceptatie.

Zie je een masker of gezicht? Je bent introspectief en bezig met een identiteitszoektocht. Je wilt jezelf én je emoties beter begrijpen, en zoekt balans tussen wie je bent en wat je laat zien.

Zie je een schedel of doodssymbool? Je bent gevoelig voor existentiële thema’s zoals transformatie, vergankelijkheid en verlies. Je hebt een talent om moeilijke waarheden onder ogen te zien en te verwerken.

Zie je een zeemeermin of een zeebeest? Sterke intuïtie en een rijke innerlijke wereld zijn jouw core. Je bent creatief, empathisch en aangetrokken tot mysterie en spiritualiteit.

Zie je draken of strijdende mythische wezens? Je bent gepassioneerd en intens. Je ervaart soms innerlijke strijd tussen gevoel en verstand, verlangen en plicht.

Zie je een robot of mechanische structuur? Je bent rationeel, analytisch en zoekt controle. Je ervaart afstand tot emoties en analyseert graag alles tot in de details.

Zie je een vogel in volle vlucht? Je bent onafhankelijk, idealistisch en streeft naar vrijheid en groei. Ontplooiing en zingeving zijn belangrijk voor jou.