Wat gebeurt er als de zon sterft?

Als de zon sterft, sterft de aarde en ooit gaat dat gebeuren, zoveel is wel duidelijk. Maar wat blijft erover en wat gebeurt er daarna?

Onderzoekers van de universiteit van Manchester publiceerden in vakblad Nature hun voorspellingen op basis van computermodellen. De zon genereert energie door waterstof om te zetten in helium. Momenteel is ongeveer de helft van de waterstof in de kern van de zon opgebruikt. Naar mate de zon ouder wordt, nemen de lichtkracht en de hitte toe. Over ongeveer 5 miljard jaar is alle waterstof opgebruikt en verandert de zon in een rode reus.

De kern stort in en er ontstaat een gigantische gloeiende ring van stof en gas, die een nebula wordt genoemd, oftewel een planetaire nevel. De nebula kan zich uitstrekken tot de baan van Venus of verder.

Onderzoeker dr. Albert Zijlstra zei daarover tegen NBC News: “Planetaire nevels behoren tot de mooiste objecten aan de nachtelijke hemel. Het is leuk om te weten dat de zon er op een dag ook eentje vormt, zelfs als wij er niet meer zijn om ervan te genieten.” De nevel zal tien- tot twintigduizend jaar zichtbaar zijn en als hij zich verspreidt, ontstaan ruwe materialen die nieuwe sterren en planeten kunnen vormen.

Tot nu toe werd gedacht dat de zon te klein was om zo’n nebula te vormen, maar de nieuwe data tonen aan dat er wel degelijk genoeg warmte vrijkomt om een planetaire nevel voort te brengen. Zijlstra: “We hebben ontdekt dat sterren die kleiner zijn dan de zon een lichtere nebula voortbrengen en sterren die meer dan drie keer de massa hebben van de zon fellere nevels, maar verder is er weinig verschil.”