Artsen waarschuwen: Covid-19 kan mogelijk diabetes veroorzaken bij gezonde mensen

Tot nu toe bleek vooral dat diabetes de kans op een ernstig verloop van Covid-19 vergroot, maar wetenschappers schrijven deze maand dat mogelijk ook andersom geldt, dat het coronavirus diabetes kan veroorzaken.

Dat staat in een brief van meerdere gerespecteerde wetenschappers uit de hele wereld die in vakblad New England Journal of Medicine (NEJM) verscheen. Ze denken dat Covid-19 tot een vorm van diabetes kan leiden, maar meer onderzoek is nodig.

Al jaren is bekend dat een virale infectie mogelijk tot de eerste keer leidt waarop een patiënt diabetessymptomen ervaart. Of dat ook voor Covid-19 geldt, moet worden onderzocht. Er is tot nu toe nog maar één geval bekend van een gezonde jonge man uit China, die na het coronavirus plots een acute en ernstige vorm van diabetes ontwikkelde.

Ook door het SARS-virus, een coronavirus dat rond 2002 uitbrak, liep een aantal mensen diabetes op. Vaak genazen ze weer binnen drie jaar, maar bij 10 procent van de patiënten gebeurde dat niet.

Omdat er nog weinig bekend is over de mogelijkheid dat Covid-19 suikerziekte veroorzaakt, zijn de artsen en wetenschappers die de brief schreven aan het Britse vakblad een registratiesysteem gestart om uit te zoeken of er werkelijk een verband is.