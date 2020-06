Wetenschappers: Coronavaccin werkt mogelijk niet goed bij ouderen

Een vaccin tegen Covid-19 werkt mogelijk niet zo goed bij oudere mensen. Dat hoeft niet per se een groot probleem te zijn. Als jongeren het vaccin krijgen, zorgen zij ervoor dat het virus zich niet verder verspreidt en ouderen dus niet besmet worden.

“Soms is het mogelijk om een kwetsbare groep te beschermen door de groepen eromheen een vaccin te geven, zoals bijvoorbeeld bij griep,” zei professor Peter Openshaw van Imperial College gisteren tegen een commissie van het Britse Hogerhuis.

Combinatie van middelen

Ook professor immunologie van UCL, Arne Akbar, zei dat het vaccin mogelijk slechter werkt bij ouderen. Dat zou te maken hebben met een verminderde werking van het immuunsysteem, waardoor meer ontstekingen ontstaan in het lichaam. “Dus voor oudere mensen heb je waarschijnlijk iets als een ontstekingsremmer nodig in combinatie met het vaccin voor maximale bescherming,” aldus Akbar.

De professor legt uit: “Het vaccin alleen helpt jongere mensen en dat is nuttig, want als de jongeren niet besmet raken kunnen ze het niet verspreiden onder ouderen, maar het zal de ouderen niet direct helpen en zij worden juist het ziekst.”

Optimistisch

Professor vaccinologie aan Oxford, Sarah Gilbert, die het vaccinonderzoek aan de Britse topuniversiteit leidt, vertelde de commissie dat geen enkele van de 140 vaccins die nu in ontwikkeling zijn, perfect is, maar een goed vaccin hoeft niet 100 procent effectief te zijn. “Zelfs met een accuraatheid van 50 procent kunnen we de bevolking al aardig beschermen dus we zijn positief over de vooruitzichten en indien nodig kunnen we de vaccins combineren om iets te krijgen dat nog beter werkt,” klinkt het optimistisch.