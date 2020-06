Studie: Wie corona had zonder symptomen, heeft mogelijk meer kans opnieuw besmet te raken

Ongeveer 80 procent van de mensen die besmet raakt met het coronavirus ervaart geen of enkel milde symptomen, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat is natuurlijk heel fijn, maar er is één nadeel: je hebt vermoedelijk meer kans om het virus nog een keer te krijgen.

In een Chinese studie, die deze maand in Nature Medicine verscheen, staat dat de hoeveelheid antilichamen bij mensen zonder klachten significant lager was dan bij mensen die wel ziek werden. Daarvoor onderzochten de onderzoekers 37 patiënten met en 37 patiënten zonder symptomen.

Drie tot vier weken na de besmetting testten asymptomatische patiënten minder vaak positief op de meest voorkomende antilichamen dan mensen die wel ziek waren. Was het verschil in het begin nog klein, na twee maanden was dat een stuk groter geworden.

Het lijkt er dus op dat de immuniteit bij mensen zonder symptomen sneller minder wordt, waar die bij mensen die wel ziek zijn geweest beter op peil blijft. “Deze data suggereren dat mensen zonder symptomen een zwakkere immuunreactie hebben op Covid-19,” klinkt het dan ook in het vakblad.