Wat de eikenprocessierups, steenrijke banken en Corona met elkaar te maken hebben

Er zijn allerlei theorieën over de complotten achter Het Virus. Het Meertens Instituut bracht de voornaamste in kaart.

1. Eikenprocessierups

“De eikenprocessierups speelt een rol in de verspreiding van het coronavirus.”

Dit nieuws circuleert in Nederland, waar de eikenprocessierups al jaren een toenemende plaag is. De haartjes van de rups veroorzaken een brandend en jeukend gevoel op de huid en in ogen. De oorsprong van dit verhaal is een Nederlandse satirische website. We zien hier hoe satire wordt verward met gerucht of nieuws. De reacties onder het artikel laten zien dat veel lezers de grap ervan inzagen, maar ook dat andere lezers erdoor in verwarring achterbleven. Het artikel beweert overigens dat de rupsen 5G-straling uitzenden met hun antenne-achtige haren.

2. Buitenaardse wezens

“COVID-19 is verspreid door aliens om de mensheid uit te dunnen of uit te roeien.”

De schrijver H.G. Wells heeft wellicht voedingsbodem gegeven voor dit verhaal. Zijn roman War of the Worlds (1898), waarin Marsbewoners de aarde veroveren, maar uiteindelijk ten onder gaan aan aardse virussen, blijft een bron van fantasierijke inspiratie in deze vreemde tijd.

3. Samenzweringstheoretici Icke and Ossebaard

Sommige volgers van de Brit David Icke en zijn Nederlandse tegenhanger Janet Ossebaard geloven dat er een geheime elite bestaat, de Illuminati, bestaande uit de 1% rijkste mensen ter wereld. Deze elite is van plan een gemeenschap te vormen van shape-shiftende reptielachtigen (‘reptilians’) die de wereld willen overheersen en een Nieuwe Wereldorde willen vestigen, met de rest van de mensheid gevangen in een dictatuur.

4. Gezichtsherkenning en de anderhalvemeter-regel

De anderhalvemeter-regel is een samenzwering die het camera’s, voorzien van gezichtsherkennings-technologie, makkelijker maakt om mensen te herkennen en hen te volgen.

5. Virtueel geld

“Het coronavirus vormt de nekslag voor contant geld, waar banken erg blij mee zijn.” Wanneer er alleen maar digitaal geld bestaat zouden banken ieders kapitaal in bezit hebben. Banken worden gezien als onderdeel van het plan om de wereld te overheersen. Niemand zou meer contant geld bezitten om zeggenschap te hebben over het eigen leven. Banken krijgen het volledige gezag over je kredieten.