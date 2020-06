Unieke beelden: zo zien stervende hersencellen eruit

Cellen in ons lichaam sterven om plaats te maken voor nieuwe cellen. Ook de neuronen in de hersenen moeten worden opgeruimd. Wetenschappers van Yale hebben nu voor het eerst weten vast te leggen hoe dit proces eruit ziet.

Het efficiënt opruimen van dode cellen is cruciaal voor onze gezondheid. De onderzoekers laten zien hoe dat in de hersenen van muizen eruit ziet. Als eerste is te zien hoe microgliacellen de dode neuron omringen en dan opslokken. Andere hersencellen, genaamd astrocyten, ruimen de aftakkingen (dendrieten) van de neuronen op. Vervolgens zorgen de NG2-cellen ervoor dat het celafval zich niet verspreidt in de hersenen. Opvallend was dat de hersenen van oudere muizen dit proces minder efficiënt uitvoerden.

Een beter inzicht in dit opruimproces kan wetenschappers helpen bij de behandeling van hersenaandoeningen, zoals dementie. “Door begrip van dit proces weten we beter hoe we moeten omgaan met hersenschade door ongelukken, beroertes of andere ziektes,” aldus neuroloog Eyiyemisi Damisah van de universiteit van Yale.