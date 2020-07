NASA maakt betoverende video van tien jaar zon

NASA is vorige week met een fascinerende video gekomen: tien jaar zon samengevat in een uur aan beeld. Iedere seconde is een dag tussen 2 juni 2010 en 1 juni 2020.

Nasa’s Solar Dynamics Observatory heeft 425 miljoen beelden van de zon gemaakt in hoge resolutie, die nu door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zijn samengevoegd tot een indrukwekkende video.

De film laat zien welke grote veranderingen de zon ondergaat tijdens een zonnecyclus. Dit is een periode van ongeveer elf jaar waarin de noord- en zuidpool van de zon omdraaien. Er zijn diverse zonnevlekken te zien. Deze donkere vlekken hangen samen met koelere plaatsen, die worden veroorzaakt door sterke magneetvelden.