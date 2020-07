Dit is hoeveel mensen je nodig hebt voor een kolonie op Mars

We hebben allemaal in films en series kunnen zien: een kolonie beginnen op een andere planeet, dat valt niet mee. Alleen al genoeg plantjes laten groeien is een hele onderneming. Hoeveel mensen heb je dan minimaal nodig om bijvoorbeeld Mars te koloniseren?

Volgens een nieuwe studie is het minimum aantal kolonisten 110. Het is voor het eerst dat wetenschappers een getal plakken op de omvang van een Marskolonie. Professor Jean-Marc Salotti van het Institut National Polytechnique in Bordeaux noemt de deelfactor en de tijd als belangrijkste waarden om rekening mee te houden.

Delen

Stel dat iemand helemaal alleen is op Mars (denk aan de film The Martian). Dan moet die persoon alle taken in zijn eentje uitvoeren: water verzamelen, zuurstof genereren en stroom opwekken. Dat kan iemand in zijn eentje nooit allemaal op één dag uitvoeren. Als je met een grote groep mensen bent dan heb je weliswaar genoeg capaciteit om alle taken uit te voeren, maar je moet water en zuurstof ook met iedereen delen. Ergens is dus een optimum, waarbij iedere kolonist zich kan specialiseren in een bepaalde deeltaak, zodat er zo efficiënt mogelijk geleefd kan worden.

Tijd

Salotti noemt vijf overlevingsdomeinen: management van het ecosysteem, energieproductie, industrie, bouwen en menselijke factoren, zoals onderwijs en sport. De professor komt met een ingewikkelde mathematische vergelijking om tot het optimale aantal mensen te komen. Daarbij speelt de factor tijd een belangrijke rol: Hoeveel tijd is er nodig om te overleven en hoeveel tijd is er beschikbaar? Het effectieve aantal mensen om deze vergelijking in balans te brengen is 110.

Onzekerheden

“Het is gebaseerd op de vergelijking tussen de tijd die nodig is om aan alle overlevingsbehoeften te voldoen en de tijd die het mensen kost om de taken uit te voeren,” schrijft Salotti in zijn conclusie. Hij benadrukt dat het om een globale schatting gaat met een aantal aannames en onzekerheden. “Maar zover bekend is dit de eerste berekening van het minimum aantal mensen dat nodig is om te overleven op Mars,” klinkt het.