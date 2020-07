Waarom naakte molratten immuun zijn voor kanker

Naakte molratten zijn vrijwel immuun voor kanker. Een interessant gegeven voor wetenschappers, die al enige tijd proberen te achterhalen waarom dat zo is. Lang werd gedacht dat het met de cellen te maken had, nu is de conclusie dat het immuunsysteem een rol speelt.

Door naakte molratten te infecteren met cellen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken, kwamen de wetenschappers erachter dat de gezonde cellen van de dieren wel degelijk in kankercellen kunnen veranderen. “Tot onze verbazing begonnen de geïnfecteerde cellen zich te vermenigvuldigen,” vertelt onderzoeksleider Fazal Hadi. “Door deze versnelde groei wisten we dat ze in kankercellen waren veranderd.”

De vermenigvuldiging werd door het unieke immuunsysteem echter een halt toe geroepen. “De resultaten zijn verrassend en hebben ons begrip over de kankerresistentie van naakte molratten volledig veranderd,” aldus onderzoeker Walid Khaled. “Als we kunnen begrijpen wat er zo speciaal is aan het immuunsysteem van deze dieren en hoe dit hen beschermt tegen kanker, kunnen we mogelijk interventies ontwikkelen om de ziekte bij mensen te voorkomen.”

Naakte molratten zijn op meerdere vlakken uniek. Zo kunnen ze maar liefst 37 jaar oud worden en zijn ze de enige koudbloedige zoogdieren ter wereld. De gravende knaagdieren uit Oost-Afrika kunnen bovendien 18 minuten zonder zuurstof en zijn ongevoelig voor sommige vormen van pijn.