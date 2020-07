Waarom het nuttig is om naar zombiefilms te kijken

Films en series over het einde der tijden, zombies, pandemieën en ander onheil kunnen je volgens onderzoekers helpen als er echt een crisis is. Fans van het genre zouden beter voorbereid zijn en minder bang.

“Als het een goede film is, word je meegesleurd in het verhaal en kijk je vanuit het perspectief van de hoofdpersonen. Zo oefen je onbedoeld een rampscenario,” zegt psycholoog Coltan Scriver van de Universiteit van Chicago tegen The Guardian. “We denken dan mensen plaatsvervangend leren. Het is alsof ze, op het wc-papier na, wisten wat ze moesten kopen tijdens de coronacrisis.”

Hoewel de wereld alleen in films wordt overgenomen door aliens of zombies kunnen deze denkbeeldige verhalen ons de gelegenheid bieden om in ons hoofd gevaarlijke crises na te spelen, terwijl we veilig thuis op de bank zitten, aldus de onderzoekers.

Om te onderzoeken of hun hypothese klopt, vroegen ze 310 vrijwilligers welke films ze keken, hoe goed ze waren voorbereid op de coronapandemie en in welke mate ze in de crisis bang, depressief of boos waren.

“We ontdekten dat fans van horrorfilms veerkrachtiger waren tijdens de crisis en dat liefhebbers van het apocalyptische genre zowel veerkrachtiger als beter voorbereid waren,” concluderen de wetenschappers. Volgens de onderzoekers is er gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en karaktereigenschappen, zoals de mate waarin mensen neurotisch of juist consciëntieus zijn.

Voor het geval er opnieuw een pandemie uitbreekt, kun je dus maar het beste af en toe een horrorfilm kijken.