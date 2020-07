239 wetenschappers zeggen: WHO negeert aerosolen

Meer dan tweehonderd wetenschappers hebben kritische vragen bij het officiële standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de oorzaken van besmetting met het coronavirus. In een open brief, die volgende week wordt gepubliceerd, dringen ze aan op meer aandacht voor verspreiding via aerosolen. Daarover schrijft HLN

Maurice de Hond

In Nederland strijdt Maurice de Hond al maanden voor erkenning van deze mede-oorzaak. De 239 wetenschappers zijn het met hem eens.

De WHO houdt vast aan het standpunt dat er twee belangrijke vormen van transmissie zijn: het inhaleren van speekseldruppeltjes van een besmet persoon in je omgeving en het aanraken van besmette oppervlaktes en vervolgens je ogen, neus of mond.

Volgens de 239 bewijzen steeds meer studies dat aerosolen -microscopisch kleine versies van speekseldruppeltjes- langere tijd in de lucht kunnen blijven hangen en grotere afstanden kunnen afleggen. Dat maakt slecht geventileerde ruimtes gevaarlijk, zelfs wanneer de sociale afstand van anderhalve meter wordt gerespecteerd.

Superverspreiders

“We zijn hier 100 procent zeker van”, zegt professor Lidia Morawska van Queensland University of Technology in Brisbane in Australië. Ze laakt dat de WHO nalaat om de gepaste waarschuwingen over het risico van aerosolen te publiceren. 239 wetenschappers uit 32 landen ondertekenden de brief, die volgende week wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift

Het zou de rol van Superverspreiders verklaren, zoals die ene man die een half restaurant besmette, en de uitbraken in zangkoren.