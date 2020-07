Dit cijfer laat zien dat de verspreiding van het coronavirus versnelt in de VS

Afgelopen week nam het aantal coronabesmettingen in de VS met 27 procent toe ten opzichte van de week ervoor. Volgens president Trump komt dat simpelweg doordat er meer getest wordt, maar er is één cijfer dat heel eenvoudig aantoont dat dat niet waar is.

Het klopt dat er in Amerika veel meer wordt getest dan eerder: rond eind maart werden er 110.000 tests afgenomen. In de eerste week van juli waren dat er 640.000.

Behalve het aantal tests is echter ook het percentage positieve tests opgelopen. Zouden er elke dag evenveel mensen positief worden getest, terwijl het aantal tests toeneemt dan zou dit cijfer naar beneden gaan, maar dat is dus in 27 staten niet het geval, zo blijkt uit data van Johns Hopkins University.

In de staat Idaho was het percentage positieve tests in de eerste week van juli 12 procent, terwijl dit percentage tussen 14 en 21 juni 7 procent was en van 1 tot 7 juni maar 3 procent. In South Carolina ligt het percentage van de afgelopen week rond de 17 procent, waar dat een maand geleden 6 procent was.

Het betekent dat de verspreiding van het virus versnelt en de uitbraak uit de hand loopt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert een lockdown als meer dan 5 procent van de tests positief is in een bepaalde regio. Op dit moment zijn er zeker 27 Amerikaanse staten die boven die drempel zitten.