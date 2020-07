‘Er is wél een verband tussen coronadoden en luchtvervuiling in Brabant’

In Oost-Brabant en Noord-Limburg vielen relatief veel coronaslachtoffers. Volgens Britse onderzoekers zou er wel degelijk een verband zijn met de luchtvervuiling die de intensieve veeteelt in die regio veroorzaakt.

Het gaat om een wisselwerking tussen de fijnstof die auto’s en bedrijven uitstoten en de ammoniak die vrijkomt bij de veeteelt. Hoe meer er van de deeltjes, die dan ontstaan, in de lucht zitten, hoe hoger het aantal ziekenhuisopnames en doden door het coronavirus, blijkt uit de studie.

Volgens de onderzoekers van de universiteit van Birmingham leidt 1 microgram fijnstof per kubieke meter mogelijk tot wel 13 tot 21 procent meer coronadoden. In Brabant en Limburg is het fijnstofgehalte 12 microgram, 4 microgram meer dan in het noorden van het land.

De onderzoekers corrigeerden voor 20 factoren, waaronder leeftijd, opleiding, inkomen en gezondheidstoestand.