Studie: Meer vis eten gaat hersenschade door luchtvervuiling tegen

Luchtvervuiling richt niet alleen schade aan in je longen, ook je hersenen lijden onder de vieze lucht die je inademt. Maar volgens een nieuwe studie is er een remedie: meer vette vis eten.

De onderzoekers, wiens studie in vakblad Neurology verscheen, bestudeerden witte vrouwen van boven de zeventig, die in gebieden woonden met veel luchtvervuiling. Degenen met de minste omega 3-vetzuren in hun bloed, die vooral in vette vis zitten, hadden de grootste krimp van hun hersenen.

Meer dan een of twee keer per week vis eten zou bij oudere vrouwen de schade die luchtvervuiling aanricht in de hersenen kunnen herstellen. “Omega 3-vetzuren gaan ontstekingen in het lichaam tegen en zorgen voor het behoud van hersenstructuren bij het verouderende brein,” aldus professor Ka Kahe van Columbia University tegen CNN. “Dus we vermoedden dat de vetzuren ook een beschermend effect hebben tegen hersenschade die ontstaat door fijnstof in de lucht.”

Dat bleek zo te zijn. De omega 3-vetzuren uit vette vis lijken er voor te zorgen dat de hoeveelheid witte stof in de hersenen niet vermindert en dat de hippocampus niet krimpt als vrouwen ouder worden. Mogelijk beschermt de vis zo tegen de toxische effecten van luchtvervuiling. Een klein beetje meer vette vis eten zou volgens de onderzoekers al een behoorlijk effect hebben.

Voor je nu je wekelijkse dosis zalm, haring of makreel verhoogt: meer onderzoek is nodig en het effect geldt vooral voor oudere vrouwen.