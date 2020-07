Hoe dicht zijn we echt bij een coronavaccin?

Gisteren kwam er hoopvol nieuws uit de Verenigde Staten: farmaceut Moderna zou een werkend coronavaccin hebben. Maar het duurt nog wel even, voordat het op grote schaal kan worden uitgedeeld, schrijft The Guardian.

Al in mei schreef Moderna dat het ontwikkelde vaccin bij alle 45 geteste volwassenen een immuunreactie opwekte. Deze week verscheen een rapport in het gezaghebbende New England Journal of Medicine, waarin nauwkeuriger naar de resultaten is gekeken. Die zijn nog steeds positief, maar experts waarschuwen voor al te hoge verwachtingen, aangezien het middel nog steeds in een vroege ontwikkelingsfase zit.

“Het rapport was geen reden voor een feestje,” zegt dr. Peter Hotez, vaccinonderzoeker in Houston. “Maar het is goed genoeg voor fase 3.” Dat betekent dat het op grote schaal getest kan worden. “Dit zijn nu nog kleine studies,” voegt Hotez toe. “Daarom moet je de grote fase 3-tests gaan doen bij tienduizenden patiënten.”

Wereldwijd werken meer dan 150 laboratoria aan een vaccin tegen Covid-19. Moderna is een van de 23 die tests bij mensen heeft uitgevoerd. Verder zijn er nog drie laboratoria die fase 3 hebben bereikt en dus op grote schaal testen. Moderna is een van de vijf grote farmaceuten die miljarden hebben ontvangen van de Amerikaanse overheid. Later deze maand zal het bedrijf op zoek gaan naar tienduizenden vrijwilligers, die het vaccin willen nemen.

Maar hoe snel is een vaccin dan echt beschikbaar?

Twee belangrijke experts mikken in The Guardian op begin 2021. “Het zal niet het perfecte vaccin zijn. Mogelijk is het maar gedeeltelijk effectief, maar dat is genoeg voor nu, want de nood is hoog,” zegt Angela Rasmussen, viroloog aan Columbia University.

Professor Anna Durbin van Johns Hopkins University is het met haar eens. “Begin volgend jaar hebben we waarschijnlijk een of twee geschikte kandidaten, maar ik maak me meer zorgen over hoe we er genoeg van kunnen produceren voor iedereen.”

Ook is nog de vraag hoe lang een vaccin werkt en hoe goed het ouderen beschermt, die waarschijnlijk meer van het middel nodig hebben. De distributie, miljarden mensen willen het vaccin hebben, is nog een derde probleem. Tenslotte zullen er ook veel vaccinweigeraars zijn, die je moet zien te overtuigen. Voorlopig wordt het leven dus nog niet ‘normaal’.