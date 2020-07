Succesvolle tests met coronamedicijn: kans op ic-opname veel kleiner

Mogelijk is er een behoorlijk succesvol medicijn tegen Covid-19 ontdekt. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Door het toedienen van een bepaald eiwit neemt het aantal patiënten dat op de intensive care belandt drastisch af, zegt het Britse biotechbedrijf Synairgen.

Het bedrijf gebruikt een eiwit, genaamd interferon beta, dat het lichaam zelf produceert bij een virale infectie. Door het eiwit te inhaleren waardoor het direct in de longen terecht komt, moet de immuunreactie worden gestimuleerd.

Dat lijkt te werken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de kans dat een coronapatiënt in het ziekenhuis aan de beademing moet met bijna 80 procent afneemt. Patiënten hadden twee tot drie keer meer kans om te herstellen tot een niveau waarop ze alle dagelijkse activiteiten zonder problemen konden uitvoeren, aldus Synairgen.

De proef leidde ook tot een ‘zeer significante’ afname van ademhalingsproblemen bij patiënten. De gemiddelde tijd die een patiënt in het ziekenhuis doorbracht nam met een derde af door het medicijn.

Aan het dubbelblinde onderzoek namen 101 vrijwilligers deel, die vanwege corona waren opgenomen in het ziekenhuis. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd. Ook zijn de data niet beschikbaar dus de claims van het bedrijf kunnen nog niet worden bevestigd.

Maar als de resultaten zo goed zijn als beweerd, dan is het medicijn een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen corona. Baas van Synairgen, Richard Marsden sprak bij de BBC van ‘een grote doorbraak in de behandeling van opgenomen coronapatiënten’. Zijn bedrijf zou tegen de winter ‘een paar honderdduizend doses per maand kunnen leveren’.