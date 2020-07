Wees een realist: Waarom je beter kunt stoppen met positief denken

Als er één ding is dat de zelfhulpboekjes je adviseren dan is het wel dat je positief moet denken. Menig goeroe en coach noemt het zelfs de sleutel tot geluk. Laat onderzoek nu net uitwijzen dat optimisme helemaal niet zo goed voor je is. Het zijn namelijk de realisten, die het gelukkigst zijn.

De onderzoekers onderzochten wie er op de lange termijn het gelukkigst zijn: optimisten, pessimisten of realisten Daarvoor volgden ze ruim 1.600 volwassenen. Zij rapporteerden zelf in welke mate ze tevreden waren met hun leven of zich juist ongelukkig voelden.

Verwachtingen

De belangrijkste conclusie is dat niet alleen de uitkomst uitmaakt, maar ook de verwachting. Wie overschat hoe goed iets zal uitpakken of dat juist onderschat is minder gelukkig dan de realisten, die ergens in het midden zitten met hun verwachtingen.

De onderzoekers zoeken de verklaring in de tegengestelde emoties bij optimisten en pessimisten. Bij de optimisten, die vooraf heel blij en positief zijn, zal bij tegenvallend resultaat het gevoel van teleurstelling overheersen.

Gelukkige realisten

Bij de pessimisten daarentegen overheerst het sombere gevoel vooraf, dat zwaarder weegt dan de opluchting achteraf als het allemaal blijkt mee te vallen. De realisten zijn noch somber vooraf, noch teleurgesteld achteraf en zijn dus uiteindelijk het gelukkigst vermoeden de onderzoekers.

Je kunt dus maar beter stoppen met het forceren van positief denken. Het gaat je niet gelukkig maken, zeker niet als je dan ook nog ontevreden gaat zijn met jezelf als het niet lukt. Gooi dat zelfhulpboek op zolder en probeer gewoon realistisch te zijn.