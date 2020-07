Gaan mondkapjes ons redden van de tweede golf? Dit is wat de wetenschap zegt

In bijna alle landen staan mondkapjes hoog op de lijst van methoden om corona te bestrijden. Maar zeker weten dat ze helpen weet nog niemand. Veel deskundigen raden aan het zekere voor het onzeker te nemen. “Als we een nieuwe complete lockdown willen voorkomen, dan moeten we mondkapjes een kans geven,” zegt Ashish Jha, directeur van het Harvard Global Health Institute.

Een onderzoeksgroep in Washington heeft alle bestaande research bij elkaar gevoegd. Hun bottom-line schatting: als 95% van de mensen mondkapjes draagt wanneer ze op pad zijn met andere mensen, vermindert dit de overdracht met minstens 30%. Met andere woorden, elke geïnfecteerde persoon zal 30% minder mensen besmetten. Dat is de lage schatting, mogelijk is het meer dan 30%.

Dat klinkt misschien als een bescheiden winst, maar als het reproductiegetal niet ver boven 1 zit (zoals in Nederland nu het geval is) kan het het verschil zijn tussen een onbeheersbare uitbraak en juist het stoppen daarvan: