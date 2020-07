Twijfel je aan de wetenschap? “Er is één persoon die echt je achterdocht verdient en dat ben jezelf”

Corona maakt ons afhankelijker van de wetenschap dan ooit. Want we weten nu eenmaal niets van virologie. Toch zijn er nog genoeg mensen, zoals Doutzen Kroes, die het na een uurtje googelen beter denken te weten.

Een verslaggever van Panorama vroeg zijn broer Vianney Koelman, professor aan de Technische Universiteit Eindhoven, hoe hij aankijkt tegen al die complotdenkers en andere wantrouwigen. Hij hekelt vooral het gebrek aan echt onderzoek door deze groep. “Je kunt niet verwachten dat je een waardige gesprekspartner van wetenschappers bent als je je niet eerst verdiept hebt in alle reeds bereikte inzichten,” vindt Koelman.

“Met een gezonde twijfel richting wetenschap is niets mis. Maar degene die kritische vragen stelt, heeft de plicht om zich te verdiepen in álle standpunten. En dus ook om aan de eigen standpunten te twijfelen. Enkel uitgaan van een bewering die je toevallig op Facebook voorbij zag komen, is dan echt onvoldoende.”

Autoriteit

“Ik zie vaak dat opvattingen over de opwarming van de aarde gebaseerd worden op vijf minuten googelen,” gaat de professor verder. “Of enkel op googelen binnen de eigen bubbel van gelijkgestemden. De meeste mensen hebben helemaal geen zin om serieus op onderzoek uit te gaan. Wat overigens – begrijp me goed – volkomen legitiem is. Maar als je je er niet in wilt verdiepen, dan leg je jezelf een beperking op: je ziet ervan af bij te dragen aan de discussie en kiest ervoor je te laten leiden door autoriteit.”

Eerlijk wantrouwen

“Met wantrouwen tegen de wetenschap is op zich niets mis,” benadrukt Koelman nog eens. “Maar doe het dan eerlijk en heb tenminste diezelfde dosis wantrouwen tegen je eigen theorieën.” Want, zo zegt hij: “Er is één persoon die écht jouw achterdocht verdient; en dat ben jijzelf. Helemáál wanneer je van jezelf weet: ik wil ontzettend graag dat het zus en zo is.”