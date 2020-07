Pentagon gaat door met UFO-onderzoek: “We zijn niet alleen”

Er vliegen soms rare dingen door de lucht, blijkens de getuigenissen van Amerikaanse legerpiloten. Het Pentagon deed er jarenlang onderzoek naar, maar zei daarmee gestopt te zijn. Dat blijkt niet het geval.

The New York Times meldt dat het Pentagon heeft aangegeven veel opener te gaan communiceren over de bevindingen. De zoektocht is echter niet per se gericht op buitenaards leven, maar ook, of vooral, op de ontdekking van geavanceerde buitenlandse wapentechnologie. “Is China of Rusland met iets nieuws op de proppen gekomen? Of bestaat er een saaiere verklaring voor? We moeten daar een antwoord op vinden,” zei de Republikeinse senator Marco Rubio deze maand nog over een onbekend vliegend object in het Amerikaanse luchtruim.

Niet alleen

Toch zijn betrokkenen bij het UFO-programma nog steeds van mening dat er meer aan de hand is. Luis Elizondo die tien jaar de baas was van het UFO-onderzoeksprogramma zegt in de New York Times dat hij ervan overtuigd is ‘dat we niet alleen zijn in het heelal’. Astrofyiscus Eric W. Davis die sinds 2007 voor het project werkt vult aan: “In sommige gevallen zijn we er niet in geslaagd om de origine van het materiaal te achterhalen. We konden niet anders dan besluiten dat die objecten niet door de mens gemaakt waren.”

Harry Reid, oud-senator uit Nevada, die het geld regelde voor het programma is het met hem eens. “Ik geloof stellig dat objecten van onbekende origine al op aarde zijn neergestort. De regering heeft zulke toestellen in haar bezit, dan kan er maar beter onderzoek naar worden gedaan.”

Razendsnel

Eerder al bracht het Pentagon een drietal video’s naar buiten waarop te horen is hoe piloten verbijsterd zijn door wat ze zien vliegen. Een van hen is marinepiloot David Fravor. “Toen ik het naderde, schoot het razendsnel weg naar het zuiden. En het verdween in minder dan twee seconden”, zei hij tegen CNN over het vreemde object. “Het gebeurde extreem abrupt, als een pingpongbal die van de muur afketst. Alsof het iets raakte en in de andere richting werd gekatapulteerd.”