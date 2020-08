Russisch coronavaccin heeft cruciale derde fase overgeslagen – en dus weet niemand of het werkt

Rusland is de eerste met een vaccin. Alleen weet niemand – ook de Russen niet – of het werkt. Dat laatste heeft vooral te maken met het feit dat het vaccin – Sputnik V – slechts kortdurend onder mensen is getest en de Russen de hele derde klinische fase hebben overgeslagen, schrijft Scientas.

“Normaal gesproken wordt een vaccin in de derde klinische fase aan een groot aantal mensen toegediend, waarna de effectiviteit en veiligheid ervan geëvalueerd wordt,” vertelt professor Brian Oliver, als viroloog verbonden aan de University of Technology in Sydney. “In zekere zin lijkt het er in Rusland op dat men deze derde fase van klinisch onderzoek nu onder de gehele bevolking gaat uitvoeren.”

Maar: wél de eerste.