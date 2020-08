Mondkapjes onderzocht: dit zijn de beste en slechtste maskers

Mondkapjes zijn in steeds meer landen verplicht op drukke plaatsen, in winkels en in het openbaar vervoer. Je bent meestal vrij om te kiezen wat voor gezichtsbescherming je draagt, zolang neus en mond maar bedekt zijn. Toch zijn er wel degelijk grote verschillen.

Wetenschappers van de Amerikaanse Duke University onderzochten 14 verschillende mondkapjes en publiceerden hun resultaten in Science Advances. Weinig verrassend bleken de medische mondkapjes het best te beschermen, een bandana of sjaal deed het minst om het virus tegen te houden.

Voor de test moesten vier proefpersonen een zinnetje vijf keer achter elkaar uitspreken. Een camera en een laser maten de hoeveelheid druppeltjes die uit hun mond kwam. Met een algoritme werd de verspreiding ervan berekend.

“We waren erg verrast dat er meer druppeltjes werden verspreid als mensen hun gezicht bedekten met de nekband dan wanneer ze helemaal geen gezichtsbescherming droegen,” zegt onderzoeker dr. Martin Fisher tegen de New York Post.

Uiteindelijk kwamen de onderzoekers tot de volgende uitslag:

N95-masker Chirurgisch mondkapje Mondkapje met polypropyleen en katoen Mondkapje met polypropyleen Katoenen mondkapje met touwtjes Dubbellaags katoenen mondkapje met touwtjes N95-masker met ventiel Zelf genaaid mondkapje Maxima-mondkapjes Mondkapje met enkel laagje katoen Dubbelgevouwen katoenen mondkapje Gebreid mondkapje Bandana Nekband

Zie hieronder hoe die mondkapjes eruit zien (de volgorde is anders):