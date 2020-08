Nieuwe studie: Met mondkapje bescherm je niet alleen anderen, maar ook jezelf

Met een mondkapje verminder je niet alleen de kans dat jij anderen besmet, maar je loopt ook zelf minder risico op een coronabesmetting. Dat staat in een nieuwe Amerikaanse studie.

De onderzoekers van Johns Hopkins University en de universiteit van Californië merkten op dat er grote verschillen waren in aantallen besmettingen en doden tussen landen waar vanaf het begin wel of geen mondkapje werd gedragen.

In China en Zuid-Korea droegen mensen sinds het begin van de uitbraak al mondkapjes in de openbare ruimte. “Die landen hadden niet alleen een lager percentage besmettingen, maar ook minder ernstig zieken en sterfgevallen”, zeggen de onderzoekers. “In Italië, dat een zeer hoog sterftecijfer had, droeg bijna niemand een masker tijdens de vroege fase van verspreiding van het virus.”

De onderzoekers zetten meerdere studies op een rij en concluderen dat wie een mondkapje draagt zelf minder kans heeft om besmet te raken en bij besmetting vaak mildere klachten heeft. Zo was er een cruiseschip waarop vrijwel iedereen een mondkapje opdeed na een virusuitbraak. Ruim 80 procent van de besmette personen had geen symptomen. Op een schip waar niemand een mondkapje opzette na een uitbraak, was maar 18 procent van de besmette mensen klachtenvrij.

Ook een studie uit Hongkong waarbij hamsters met en zonder mondkapje werden blootgesteld aan corona toonde aan dat de mondkapjes bescherming boden tegen besmetting. Volgens de onderzoekers verminderen mondkapjes de kans op een coronabesmetting en áls je besmet wordt, krijg je minder virusdeeltjes binnen, waardoor je minder ernstig ziek wordt.

De Amerikaanse onderzoekers willen dan ook dat Amerikanen meer mondkapjes gaan dragen. “Als je verkouden bent in Azië, zet je meteen een masker op. Maar in de Verenigde Staten is het dragen van mondkapjes gepolitiseerd, zelfs middenin een dodelijke pandemie”, zegt epidemioloog Chris Beyrer. “We willen de overdracht verminderen, maar we willen ook dat de mensen die wel worden blootgesteld aan het virus, minder ziek worden.”

De studie verscheen in het Journal of General Internal Medicine.