Bacteriekoloniën zweven door de ruimte: Daalde zo het leven op aarde neer?

Bacteriekoloniën blijken te kunnen overleven in de barre omstandigheden van het heelal. Het ondersteunt de theorie dat het leven door zwevende microben op aarde is neergedaald. Daarover schrijft de Volkskrant.

Onderzoekers van onder meer Tokyo University hebben aangetoond dat bacteriën zelfstandig door de ruimte kunnen zweven. Ze plaatsten klompjes bacteriën van een tiende tot anderhalve millimeter dik aan de buitenkant van ruimtestation ISS. De bacteriekoloniën van minstens een halve millimeter dik wisten zeker 48 jaar te overleven in de ruimte, tenminste de bacteriën in het midden van de groep. De buitenste rand overleefde de sterke uv-straling niet, maar fungeerde wél als deken om de rest te beschermen.

De bacterieklompjes werden niet aan alle kanten blootgesteld aan uv-straling. Ze zaten immers aan het ruimtestation vast. Maar als ze echt los door de ruimte zouden zweven, zouden bacteriegroepen van een millimeter dik nog altijd 2 tot 8 jaar overleven, schatten de onderzoekers. Genoeg voor een retourtje tussen Mars en de Aarde.

De bevinding ondersteunt de oude theorie van de ‘panspermie’: microben zouden hun vorm van leven achterlaten, doordat ze al zwevend door de ruimte via kometen op planeten landen. Maar zover is het nog lang niet, reageert Inga Kamp, hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de krant. “Of we panspermie ooit kunnen bewijzen, of verwerpen, is nog maar de vraag, maar het prikkelt de wetenschap om over alle mogelijke theorieën te blijven nadenken.”