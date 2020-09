Voor €4700 ben je proefpersoon voor vaccin. Het loopt storm

Nederlanders staan in de rij om als proefkonijn te dienen voor het nieuwe Leidse kandidaat-vaccin tegen corona. Proefpersonen krijgen 4700 euro als ze meedoen.

Bij het UMC Utrecht, een van de drie partijen waar proefpersonen kunnen deelnemen, zijn al honderden aanmeldingen binnengekomen. Zoveel zelfs dat het ’geen zin meer heeft om je aan te melden’, zo laat het ziekenhuis De Telegraaf weten. „Na vrijdag heeft de telefoon roodgloeiend gestaan. We moeten de selectie nog maken.”

Farmabedrijf Janssen Vaccines uit Leiden begint voor het eerst met het testen in Nederland. Het gaat om een nog relatief kleine groep om te testen of het middel veilig is. De bijwerkingen zijn naar verwachting mild, zegt hoofd vaccinontwikkeling Hanneke Schuitemaker. „Mogelijke bijwerkingen zijn koorts, hoofdpijn, moeheid, griepachtige verschijnselen. Deze zijn van zeer korte duur.”

Als deze fase slaagt en de bijwerkingen acceptabel zijn volgt de fase waarin het vaccin wordt getest op 30.000 proefpersonen