Gamechanger: Roche heeft deze maand supersnelle coronatest

Het farmaceutische bedrijf Roche komt nog deze maand met een corona- sneltest op de markt. Binnen een kwartier weet je of je corona hebt.

Hij komt eerst beschikbaar voor Europa en mogelijk daarna voor de VS.

Volgens het bedrijf is er geen laboratorium nog om de test uit te voeren is en is de uitkomst zeer betrouwbaar. Volgens Roche zullen er eind september elke maand 40 miljoen snelle tests beschikbaar zijn. Deze capaciteit zal eind dit jaar meer dan verdubbelen.

Een snelle en betrouwbare test kan de indamming van het virus veel eenvoudiger maken