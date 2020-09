Studie: mensen mogelijk minder angstig door paracetamol

Weinig middelen lijken zo onschuldig als paracetamol. Het is het eerste waar je naar grijpt bij pijn of andere lichamelijke malaise. Maar mogelijk heeft de pijnstiller toch meer bijwerkingen dan je denkt. Het zou namelijk risicovol gedrag in de hand werken.

“Het lijkt erop dat mensen minder negatieve emoties voelen als ze risicovol gedrag overwegen. Ze zijn gewoon niet zo bang meer als ze paracetamol hebben genomen,” zegt neurowetenschapper Baldwin Way van de Ohio State University. “Aangezien bijna een kwart van de Amerikaanse bevolking elke week een dergelijk pilletje slikt kan een verminderde risicoperceptie behoorlijke gevolgen hebben voor de maatschappij.”

De bevindingen ondersteunen eerder onderzoek waaruit al bleek dat paracetamol mogelijk niet alleen pijn vermindert, maar ook leidt tot minder empathie en zelfs de cognitieve functies kan verslechteren.

Minder angst

De nieuwe studie toont vooral aan dat mensen meer risico nemen nadat ze paracetamol hebben geslikt. De onderzoekers gaven bij wijze van experiment een willekeurig deel van een groep van 500 studenten een dosis van 1.000 milligram paracetamol. De rest kreeg een placebo. Daarna kregen ze de taak om op de computer een lege ballon op te blazen. Elke keer dat ze er lucht in pompten kregen ze virtueel geld. Ze moesten zoveel mogelijk geld verdienen maar de ballon mocht niet knappen. Dan zouden ze alles verliezen.

Wat bleek: de groep die paracetamol had gehad blies de ballon significant harder op dan de voorzichtigere placebogroep. “We zijn ervan overtuigd dat degenen die een echte pil kregen, minder angst voelden als de ballon groter werd en minder bang waren dat hij zou klappen,” aldus hoofdonderzoeker Way.

Bungeejumpen

Na de ballonsimulatie moesten de deelnemers nog vragen beantwoorden over risicovolle activiteiten, zoals een dagloon inzetten op een sportwedstrijd, bungeejumpen of autorijden zonder gordel. Hierbij waren de resultaten wat meer gemengd. Maar over het algemeen concluderen de onderzoekers dat paracetamol risicovol gedrag bevordert. “Mogelijk vermindert het middel angstgevoelens en nemen mensen daarom meer risico,” zegt onderzoeker Way nog tot slot.