Studie: ook jongere met ernstig overgewicht heeft meer kans te sterven aan corona

Dat ouderen met ernstig overgewicht een grotere kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus is al langer bekend, maar ook twintigers en dertigers met obesitas lopen meer risico. Juist jongeren raken momenteel het vaakst besmet.

Uit een Amerikaanse studie onder 3.222 in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten van 18 tot 34 jaar blijkt dat meer dan de helft (morbide) obees was van degenen die overleden of aan de beademing moesten. Ruim 30 procent had een hoge bloeddruk en 27 procent had diabetes.

De kans dat een jongere patiënt met een van deze aandoeningen overleed aan Covid-19 was twee keer zo hoog als bij patiënten die geen van deze risicofactoren hadden, schrijven de onderzoekers wiens studie in JAMA Internal Medicine verscheen.

De 18- tot 34-jarigen in het ziekenhuis, die aan twee of meer van de aandoeningen leden, liepen net zoveel risico om te overlijden als mensen van middelbare leeftijd. Van alle jonge patiënten die overleden of aan de beademing moesten was 65 procent man.

“De kans dat jongvolwassenen ernstig ziek worden door het coronavirus is veel kleiner dan bij oudere mensen,” benadrukt dr. Mitchell Katz van NYC Health en Hospitals. “Maar als ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, is hun risico ineens substantieel. Obesitas, hoge bloeddruk en man zijn, verhoogt het risico voor alle leeftijdscategorieën.”