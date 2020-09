Is het coronavirus minder krachtig geworden?

Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, toch blijft het rustig op de ic. Is het stilte voor de storm, die losbreekt als jongeren ouderen gaan besmetten of wordt het virus minder krachtig?

Dat laatste hoopt natuurlijk iedereen en de virologen misschien nog wel het meest, maar volgens de Belgische hoogleraar Marc van Ranst is dat niet het geval. “We volgen dat continu op in referentielaboratoria in Leuven”, reageert de viroloog bij VTM NIEUWS. “We nemen volledige genomen. We gaan het genetische materiaal van virussen bepalen en dat vergelijken met stammen in andere landen. We zien dat er nog geen veranderingen zijn, waardoor we niet kunnen zeggen dat het een minder krachtig virus is geworden. We hopen dat wel elke keer.”

De verklaring voor de lege ic’s moet worden gezocht in de manier van testen. “We testen nu veel meer mensen die weinig symptomen hebben. Het zijn totaal andere leeftijdsgroepen. Tijdens de eerste golf waren het vaak senioren, vaak fragiele mensen, die ziek werden. Nu zijn het jongeren die, wanneer ze ziek worden, minder ernstig ziek worden en niet in het ziekenhuis terechtkomen.”