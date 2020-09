Het coronavirus bedreigt ook je hersenen

In maart dachten we dat het coronavirus leidde tot problemen met de longen. Nu – bijna 7 maanden later – weten we dat het een veelkoppig monster is, dat kan huishouden in je hele lijf.

Daar is nu ook een bedreiging van de hersenen bij gekomen. Hoe het virus de hersenen binnendringt is niet duidelijk.

Maar ongeveer de helft van de patiënten heeft neurologische symptomen, waaronder hoofdpijn, verwarring en delier.

Een nieuwe studie biedt het eerste bewijs dat het coronavirus de binnendringt en daar verwoesting aanricht. Het vermenigvuldigt zich in de hersenen. Het virus lijkt ook alle zuurstof in de buurt op te zuigen, waardoor naburige cellen doodgaan.

Infectie van de hersenen is waarschijnlijk zeldzaam, maar sommige mensen kunnen vatbaar zijn vanwege hun genetische achtergrond of andere redenen.

“Als de hersenen geïnfecteerd raken, kan dat een dodelijk gevolg hebben”, zegt Akiko Iwasaki, een immunoloog aan de Yale University tegen de New York Times.

En zo komen we steeds meer te weten over het virus.