Sporen van leven op Venus

Wetenschappers hebben in de atmosfeer van Venus fosfine ontdekt: een gas dat op aarde door bacteriën wordt geproduceerd. Mogelijk wordt/is de fosfine op Venus dus ook afkomstig van bacterien.

De zoektocht naar tekenen van leven heeft daarmee een onverwachtse wending genomen. Het is een veelbelovende vondst. Want zou dit kunnen betekenen dat er zich daadwerkelijk levende organismen in het wolkendek van Venus ophouden?

Tot nu toe was gedacht dat we buiten ons zonnestelsel moesten zijn voor andere leven dan het onze. Maar dit zou er op kunnen wijzen dat er relatief dichtbij leven is of is geweest

De vondst van buitenaards leven zou één van de oudste en grootste vragen uit de wetenschap beantwoorden: de vraag of de vonk van het leven alleen oversloeg op aarde, of ook elders. Dat fosfine nu opduikt op onze kosmische buur is daarom heel spannend, meent planeetonderzoeker Daphne Stam van de TU Delft. ‘Dit sluit aan bij het idee dat in de wolken van Venus bacteriën kunnen rondhangen’, zegt zij tegen De Volkskrant.