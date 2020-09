‘Wijnfabriek’ van 2.600 jaar gevonden in Libanon

Archeologen hebben in Libanon een ‘wijnfabriek’ van ongeveer 2.600 jaar oud opgegraven,schrijft HLN. En dus eentje waar ze de druiven nog met de voeten pletten. Het bassin waar het sap van de druiven in terecht kwam, kon wel 1.200 liter druivensap opvangen.

De opgravingen vonden plaats in Tell el-Burak, ongeveer acht kilometer ten zuiden van de Libanese kuststad Sidon: een logische plaats voor zeevarenden en voor de handel. De oude wijnpers die er teruggevonden werd, bestaat uit een grote stenen trog waar de druiven in verzameld werden. Daaronder een bassin waar het uitgeperste sap in terecht kwam. De vondst werpt volgens de archeologen een nieuw licht op de wijnbereiding door de Feniciërs, waaraan we de bekendheid van de drank misschien wel te danken hebben.

De liefde van de Feniciërs voor wijn strekte zich uit tot hun religie, en het ceremoniële gebruik ervan werd ook weerspiegeld in andere religies in het Nabije Oosten.