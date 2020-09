Naar schattige dierenfoto’s kijken vermindert stress

Een foto van een klein poesje, dat recht de camera in kijkt, een video van een rondspringende puppy, we kijken maar wat graag naar de beelden van schattige dieren. En niet voor niets: het is goed voor ons.

Uit onderzoek van de universiteit van Leeds blijkt dat het stressniveau afneemt bij mensen die naar schattige dierenfoto’s of filmpjes kijken. Afgelopen winter kregen negentien proefpersonen een half uur lang video’s en foto’s te zien van knuffelbare dieren, zoals babygorilla’s, kittens en puppy’s.

Bij alle deelnemers daalden de bloeddruk, de hartslag en het stressniveau tijdens het kijken naar de beelden. Ook in een vragenlijst nadien gaven de proefpersonen aan dat ze zich minder opgejaagd voelden.

Er wordt niet gezegd of er ook getest is met andere beelden, bijvoorbeeld van de natuur. Mogelijk dat mensen daar net zo goed rustig van worden. Maar hoe dan ook: dierenplaatjes helpen in ieder geval, dus kijk maar even goed.