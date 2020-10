Covid-virus ‘overleeft 28 dagen’ op bankbiljetten en telefoons

Het coronavirus kan 28 dagen besmettelijk blijven op bankbiljetten, smartphones en roestvrij staal, zeggen onderzoekers.

De bevindingen van het nationale wetenschappelijke bureau van Australië suggereren dat SARS-Cov-2 veel langer kan overleven dan gedacht.

Het experiment werd in het donker uitgevoerd. Van UV-licht is aangetoond dat het het virus doodt.

Sommige experts hebben dan ook twijfels over de dreiging die in het echte leven uitgaat van overdracht via een besmet oppervlak.

Het coronavirus wordt vooral overgedragen als mensen hoesten, niezen of praten.

Maar er zijn ook aanwijzingen dat het ook kan worden verspreid door deeltjes die in de lucht hangen. Het is ook mogelijk dat iemand Covid-19 kan krijgen door geïnfecteerde oppervlakken zoals metaal of plastic aan te raken , aldus de Amerikaanse Centers for Disease Control.