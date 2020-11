Sterftecijfer corona maar 0,23 procent? Dat klopt dus niet

Onder coronasceptici (Jort Kelder, Forum voor Democratie) ging deze week het bericht rond dat het sterftecijfer van Covid-19 eigenlijk veel lager was dan tot nu toe werd gedacht, namelijk niet rond de 1 procent, maar slechts 0,23 procent. Op zich goed nieuws, als het waar zou zijn.

Er wordt gesuggereerd dat het om een nieuw rapport van de WHO gaat, maar het is slechts een bericht in een niet erg hoog aangeschreven bulletin van de WHO, waar een weliswaar gerenommeerde wetenschapper op eigen titel een stuk voor schreef.

John Ioannidis, epidemioloog aan Stanford, vergeleek 61 eerder studies over het sterftepercentage van het coronavirus. Dat klinkt indrukwekkend, maar het ligt er natuurlijk erg aan wat voor cijfers en onderzoeken je allemaal meeneemt. De epidemioloog komt uiteindelijk op een sterftepercentage van 0,23 procent. Maar de verschillen tussen landen zijn groot. In zijn eigen artikel schrijft hij dat voor Nederland een percentage van 0,7 procent geldt, België komt op 0,87 procent en Spanje 0,92 procent.

Daarnaast gebruikt Ioannidis twijfelachtige data uit Iran, Pakistan en India, waar vrijwel zeker te weinig coronadoden zijn geteld. Afrikaanse landen trekken met hun jonge bevolking ook het gemiddelde omlaag. En dan hebben we het nog niet over de veelal kleine niet-representatieve studies die hij meerekent.

Voor Nederland pakt de wetenschapper cijfers van een onderzoek van bloedmonsters uit een Rotterdams ziekenhuis. Leider van die studie, Marion Koopmans, reageert in de Volkskrant: “Dat is op geen enkele manier een studie waaruit je het landelijke sterftecijfer kunt afleiden.” Andere wetenschappers noemen de studie van Ioannidis zelfs ‘bagger’.

De Stanford-wetenschapper ligt inmiddels ook persoonlijk onder vuur. Zijn studie zou zijn gefinancierd door een miljonair met een vliegmaatschappij en zelf zou hij in maart in het geheim een lobby hebben opgezet tegen strenge coronamaatregelen.