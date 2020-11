‘Porno leidt bij tienerjongens tot onzekerheid over hoelang je seks moet volhouden’

De Noorse uroloog Sturla Pilskog is in zijn land bekend van allerlei bijdragen over seks. Hij was een van de gezichten van het online overheidsplatform ung.no, waar vooral tieners vragen kunnen stellen over medische issues en over seks. Het Nederlands Dagblad sprak hem over de invloed van porno. Duizenden vragen beantwoordde hij.

“De algemene tendens: tieners zijn bang dat ze niet normaal zijn. Dan is het fijn om ze, bijna altijd, gerust te kunnen stellen. Al geldt dat niet alleen voor jonge jongens. Mannen stoppen niet snel met zich zorgen maken over hun penis, ook al zijn ze de vijftig gepasseerd.

‘Jongeren maken zich het meest zorgen over de grootte van hun penis en hoelang je seks moet kunnen volhouden tot een orgasme. In pornofilmpjes zien ze dat mannen het soms wel een uur volhouden. Maar dat is niet normaal. Een gemiddelde vrijsessie duurt vijf minuten. Er is op internet een hoop fake news, over pillen en smeersels die zogenaamd een penis groter maken. Laat ik duidelijk zijn: dat is onmogelijk.’’

De invloed van porno

“Opgroeiende jongens, en meisjes trouwens ook, kijken steeds meer porno. Ik vermoed dat deze trend zich voorlopig ook doorzet. Mannen in pornofilms zijn niet geselecteerd op hun acteerkwaliteiten. Dan ga je als tienerjongen denken dat penissen van meer dan 20 centimeter, in stijve toestand, de norm is. Dat is natuurlijk niet zo. In Nederland is 13, 14 centimeter het gemiddelde. Goede seksuele voorlichting op scholen is extreem belangrijk om tegenwicht te bieden aan de invloed van porno. Dat is nog niet zo eenvoudig, want het moet aan de ene kant wetenschappelijk correct zijn, maar aan de andere kant geen droge stof. Een op de drie mannen is onzeker over hun penis, maar dat heeft niet allemaal met porno te maken. Onderzoek laat zien dat dit ook door vergelijken komt. Als nog niet volgroeide jongen sta je, bijvoorbeeld in de sportschool, onder de douche met volwassen mannen. Tienerjongens denken dan: ‘Mijn piemel zal nooit zo groot worden.’ Bewust of onbewust kan zo’n gedachte nog tot ver in het volwassen leven blijven hangen.”