Studie: Coronavirus was al in september 2019 in Italië

Volgens de officiële cijfers dook het coronavirus eind januari voor het eerst in Europa op, maar steeds meer studies wijzen uit dat het vermoedelijk al veel eerder rondwaarde. Italiaanse onderzoekers stellen nu dat er al besmettingen waren in september 2019.

Volgens onderzoekers van het Italiaanse kankerinstituut (INT) had 11,6 procent van 959 gezonde vrijwilligers antistoffen tegen Covid-19 in het bloed tussen september 2019 en maart 2020 toen zij meewerkten aan een longkankeronderzoek.

De universiteit van Sienna toonde met dezelfde cijfers aan dat vier stalen in de eerste week van oktober positief waren voor corona. “Dit betekent dat deze mensen al in september waren geïnfecteerd”, aldus onderzoeker Giovanni Apolone tegen Reuters.

“Dit is de belangrijkste conclusie: mensen zonder symptomen bleken niet alleen positief na de coronatests, maar hadden ook antilichamen die het virus konden bestrijden”, zei Apolone. “Het betekent dat het nieuwe coronavirus lang onder de bevolking kan circuleren en met een lage mortaliteit voor het in alle hevigheid toeslaat”, besluit de onderzoeker.

Eerder kwamen er uit Frankrijk al signalen dat het coronavirus in december al in het land was. Ook Italiaanse wetenschappers vermoeden al langer dat Covid-19 eind vorig jaar rondging, maar het is voor het eerst dat er bewijs is dat het virus al Europeanen besmette in september.