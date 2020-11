Britse wetenschappers waarschuwen voor derde golf na Kerst

Overal in Europa worstelen politici met Kerst: ze willen het families mogelijk maken om bij elkaar te komen zonder dat het aantal besmettingen opnieuw uit de hand loopt. Britse wetenschappers reageren alvast streng op de plannen: ze leiden onherroepelijk tot een derde golf.

Een aantal dagen in quarantaine voor de feestdagen beginnen, binnen een sociale bubbel blijven of maximaal zes personen uitnodigen, zoals onze regering eerder voorstelde, er zijn allerlei ideeën om Kerst aangenamer te maken, maar met de huidige besmettingscijfers zijn ze waarschijnlijk geen van allen mogelijk.

Een versoepeling van de coronamaatregelen leidt tot een derde golf van de pandemie, zeggen wetenschappers die de Britse overheid adviseren. Ze zijn dan ook fel tegen het ‘mixen van huishoudens binnenshuis’. Het zal leiden tot te veel nieuwe ziekenhuisopnames en coronadoden.

“Zulke versoepelingen gooien olie op het Covid-vuur. Ik weet zeker dat het zal leiden tot oplopende besmettingscijfers. Er ontstaat waarschijnlijk een derde besmettingsgolf met ziekenhuizen die weer vollopen en meer vermijdbare sterfgevallen,” aldus professor Andrew Hayward tegen BBC News.

Infectieziektenexpert professor Graham Medley denkt dat versoepelingen rond Kerst leiden tot een strengere lockdown in het nieuwe jaar. “Ik denk dat het onvermijdelijk is dat als veel mensen het risico nemen, zelfs een klein risico, er weer meer ziekenhuisopnames zijn met strengere maatregelen in januari tot gevolg.”

Hij adviseert mensen om eerst in isolatie te gaan en pas daarna familie op te zoeken. Ook raadt hij aan om ‘compleet trouw’ te zijn aan eventuele versoepelingen of sociale bubbelregels en niet nog een stap verder te gaan om zo verspreiding onder kwetsbaren te voorkomen.